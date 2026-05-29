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AH股新聞

29/05/2026 14:34

《Ａ股動向》去年A股上市公司高管最高年薪平均值增逾2%止兩連跌，採礦業213萬居首

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年A股高管最高年薪平均值增2.27%止兩連跌
▷ 採礦業213萬元居首，藥明康德李革3998萬元蟬聯榜首
▷ 新潮能源Linhua Guan年薪3929萬元，公司被ST

　　上海榮正企業諮詢服務集團28日發布《中國企業家價值報告(2026)》，統計截至2025年末A股上市公司高管薪酬、股權激勵等情況。《報告》顯示，2025年上市公司高管最高年薪平均值增長2.27%，結束此前連續兩年的下降趨勢。

　　分行業看，採礦業上市公司最高年薪平均值為213萬元（人民幣．下同），排名升至第一；金融業為187萬元，降至第二位。科學研究和技術服務業為176萬元，排名上升一位至第三位；批發和零售行業由2024年的第二位降至2025年的第四位，行業最高年薪平均值下降4.08%；製造業最高年薪排名維持第五位，行業最高年薪平均值絕對值小幅提升2.92%。

*藥明康德董事長李革以3998萬元蟬聯榜首*

　　各公司最高年薪排名顯示，藥明康德(02359)(滬:603259)董事長李革以3998萬元蟬聯榜首，新潮能源(滬:600777)職工董事、原董事Linhua Guan年薪3929萬元亦居前列。不過，由於2024年度財務會計報告被出具「無法表示意見」的審計報告，新潮能源股票於2025年7月8日變更為「*ST新潮」，實施退市風險警示。

　　分所有制看，外資企業最高薪酬依然最高，此後依次為民營企業、非國資委央企、國資委央企及地方國企。從變化幅度來看，地方國企、非國資委央企最高年薪平均值同比分別下降5.16%和12.65%，國資委央企、外企、民營企業則分別增長1.6%、3.32%及3.96%。
《經濟通通訊社29日專訊》

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