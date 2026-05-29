【內房困局】萬科：截至3月完成332.1億元公開債償付，今年致力控虧減虧

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萬科(02202)(深:000002)今日下午舉行2025年度股東會。據會上介紹，截至今年3月，萬科已完成332.1億元（人民幣．下同）公開債償付。在爭取融資支持方面，不含股東借款在內，萬科2025年新增和再融資280億元，存量融資的綜合成本為3.02%，較同期下降85個基點。



截至目前，「22萬科MTN0004」「22萬科MTN005」等6隻公開債展期議案已獲債券持有人會議表決通過。今年6-12月萬科到期公開債規模合計101.2億元，兌付壓力依然突出。針對6-7月集中到期的4隻公開債券，萬科表示正在有序推進整體展期工作。



*堅決出清低效業務，全力盤活存量資產*



萬科管理層強調，公司經營形勢依然十分嚴峻。今年經營層面將以控虧、減虧為核心目標，盡最大努力狠抓落實各項經營舉措，力爭早日走出經營困境。一是堅持聚焦收縮，優化資源結構，堅決出清低效業務，從源頭遏制新增虧損；二是深化降本增效，推行零基預算，精簡組織架構，優化業務流程，剛性壓降各項固定開支；三是全力盤活存量資產，挖掘經營性業務潛力，增強自身造血能力。



*已啟動食品、教育等非主業退出或剝離*



萬科管理層表示，在資產處置方面，繼剝離冰雪業務後，今年已啟動食品板塊、教育板塊等其他非主業的退出或剝離。在開發業務層面持續推進「城市聚焦」，在加快存量資源資產盤活的基礎上，向經濟實力強、人口吸引力高和行業空間較大的主要城市和板塊進一步聚焦。此外，今年仍會大力推進大宗交易工作，目前多個重點城市的意向交易已取得一定進展。



此外，萬科介紹，2025年，萬科通過資源置換、優化規劃條件等舉措，攻堅難點項目，實現存量盤活優化及新增產能338.5億元，通過盤活新獲取23個項目，並實現新項目高效操盤，首開18個新項目投資兌現度84%。去年全年共交付234個項目、494個批次，合計交付房屋11.7萬套。公司並邀請超2.8萬戶業主走進工地現場實地見證建設過程，同時推進交付辦證一體化，全年82個項目實現「交房即交證」。

《經濟通通訊社29日專訊》