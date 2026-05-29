Temu因打擊非法商品銷售不力，遭歐盟罰款2億歐元

據《路透》消息，歐盟科技監管機構表示，中國電商平台拼多多旗下Temu因未採取充分措施阻止非法產品銷售，被處以2億歐元罰款。這是在一項大規模調查第一階段結束後作出的處罰決定。



這項根據《數字服務法》開展的調查已持續了近兩年時間，未來數月可能會有進一步處罰。該調查要求大型網絡公司採取更多措施打擊平台上的非法和有害內容。



據報歐盟監管機構是在收到泛歐消費者組織BEUC及其17個成員國的投訴後，對Temu展開調查的。



歐盟執委會表示，Temu未能盡職盡責地識別、分析和評估其平台上銷售的非法產品所帶來的系統性風險，及由此給歐盟消費者造成的危害。Temu未能妥善評估其推薦系統以及關聯網紅的產品推廣活動會如何放大非法產品銷售的風險。



*Temu：繼續誠信溝通，考慮所有可行選項*



Temu表示已注意到歐盟執委會的決定。Temu一位發言人表示，公司將繼續本著誠信與監管機構溝通，同時認真評估該決定，並考慮所有可行選項。



歐盟執委會要求Temu在8月28日前提交一份整改計劃，監管將對此作出評估，並在兩個月後決定該公司是否已充分遵守《數字服務法》的規定。

《經濟通通訊社29日專訊》