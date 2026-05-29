【數據前瞻】機構料中國5月官方製造業PMI降至50，因新興產業景氣減弱

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中國5月官方製造業PMI和RatingDog製造業PMI將分別於5月31日（周日）及6月1日（下周一）公布。《路透》綜合14家分析機構預估中值顯示，由於新興產業景氣度有所減弱，且高油價導致部分傳統產業開工率下降，中國5月官方製造業採購經理人指數(PMI)料從4月的50.3%回落至榮枯線50%。另據六家機構預估中值顯示，5月RatingDog中國製造業PMI料從4月的52.2降至51.6，不過仍是連續第六個月處於擴張區間。



投行高盛表示，鑑於經季節調整後的新興產業PMI出現回落，5月中國官方製造業PMI料降至50.1。其並預計，RatingDog製造業PMI降至49.8，因該指標對出口活動敏感度較高，而高頻指標顯示，5月出口動能較前月有所減弱。



中國新興產業增速放緩，5月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比回落4.5個點至52.9，各主要指標有不同程度下降。中採諮詢並稱，未來擴張空間變小，繼續季節性回落的可能性很大。



廣發證券資深宏觀分析師王丹也認為，5月製造業PMI或面臨一定回調：一是從季節性看，近年5月PMI一般季節性放緩，去年因為關稅衝擊導致4月低基數稍有例外。二是從高頻數據下的工業部門開工率來看，5月傳統行業可能還是一定程度受到高油價和原材料供應影響，同時4月固定資產投資偏弱的情況料繼續有一定傳遞。三是新興產業亦季節性放緩。



王丹稱，「往後看，對於新產業來說，海外需求帶來的產品出口訂單是重要牽引之一；對於傳統部門來說，地方投資是關鍵」。



高盛另預期，中國5月官方非製造業PMI回升至49.7。其中，服務業PMI可能上升，受到五一假期出行數據強勁帶動；而由於降雨等極端天氣條件擾亂戶外作業，建築業PMI可能下降。

《經濟通通訊社29日專訊》