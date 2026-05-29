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29/05/2026 16:00

《中國要聞》文旅部等7部門：大力發展「工廠遊」，鼓勵航空航天、機器人等企業打造觀光工廠

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 七部門發文推動工業旅遊，鼓勵企業打造觀光工廠
▷ 支持運用AI、VR等技術發展智慧化工業旅遊
▷ 要求完善導覽、配套設施及離境退稅服務

　　文化和旅遊部辦公廳、中央宣傳部辦公廳、工業和信息化部辦公廳等七部門發布《關於弘揚工業文化　保護工業遺產　發展工業旅遊的通知》。其中提到，大力發展「工廠遊」，鼓勵航空航天、船舶、汽車、機器人等裝備製造，紡織服裝、工藝美術、食品加工等消費品工業，電商物流等領域企業，在確保安全生產和保密要求前提下，創新推出生產流程觀摩、模擬操作、手作體驗、產品定製等項目，打造主題鮮明的觀光工廠。

　　同時，有序拓展工業智慧遊，支持運用北斗、人工智能、超高清視頻、虛擬現實、自動駕駛等數字技術和設備，打造沉浸式、智慧化工業旅遊體驗。支持工業旅遊場所發展主題商業、沉浸式體驗、特色市集等業態，打造「工業旅遊+」消費場景。

*支持有條件地方完善離境退稅等服務*

　　此外，提升工業旅遊服務品質。加強工業旅遊專業導遊、講解員培養，全面提升導覽講解的業務水平和接待能力。突出旅遊配套設施實用性，因地制宜設置解說標識、文創購物、衛生餐飲和停車充電等配套設施。加強工業旅遊點與城市公共交通網絡銜接，完善交通接駁場站、旅遊專線車、停車場等服務保障。支持有條件的地方完善多語種導覽、離境退稅等入境旅遊服務。

*鼓勵工會活動中融入工業旅遊內容*

　　另外，發揮研學教育功能。鼓勵各地利用現代工廠、工業遺產、現有工業博物館、工業展覽展示館等設施，研發特色研學旅遊產品，培育工業主題研學場景。鼓勵旅行社、在線旅遊平台拓展工業主題研學旅遊業務，將工業科普、技能體驗、文化傳承等融入研學內容。支持面向學生群體開展納入學校教育教學計劃的研學實踐，展示科技強國、實業報國生動案例，幫助學生了解相關專業知識，樹立發展目標，促進就業、擇業。鼓勵在職工春秋遊等工會活動中融入工業旅遊內容。
《經濟通通訊社29日專訊》

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