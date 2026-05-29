《Ａ股行情》滬綜指高開0.29%，城市更新規劃促地方加大財政投入

美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，隔夜美股創新高，亞洲股市集體上漲，滬深股市跟隨高開，滬綜指高開0.29%，報4110.52點，重回四千一上方，深成指高開0.6%，創業板指高開0.41%。



國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，文件指出，中央財政支持實施城市更新行動；允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金；地方政府加大財政投入，在確保完成國家任務的前提下，推進相關資金整合和統籌使用。盤初地產股走高，漲幅擴至1.9%。《規劃》明確了「十五五」時期城市更新工作的目標指標、重點任務、重大工程和政策舉措。目標到2030年，城市更新行動取得重要進展，城市開發建設方式轉型初見成效。



另外，全球電動車龍頭比亞迪(01211)(深:002594)推出中國首款用於自動駕駛的汽車級4納米芯片璇璣A3，總裁王傳福稱比同級別半導體單位算力功耗降低了20%，比亞迪A股高開逾3%。但該公司未說明這款芯片是否已開啟量產，以及後續將在哪些車型上搭載。



民銀行今日進行1230億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1530億元逆回購到期，即今日淨回籠300億元。人行本周共進行9089億元逆回購，對沖本周到期3045億元，即人行本周共放水6044億元，創三個半月單周新高。

《經濟通通訊社29日專訊》