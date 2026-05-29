《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.37%，半導體領跌，消費股造好

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▷ 半導體板塊領跌，消費股白酒漲超4%
▷ 國家大基金減持中芯國際港股700萬股
A股早盤高開低走，三大指數齊收低，滬綜指半日跌0.37%報4083.62點，4100點得而復失，深成指挫1%，創業板跌1.14%。滬深兩市上午成交額21171億元（人民幣．下同），較上個交易日增量3329億元或18.6%。
從板塊來看，消費股集體造好，白酒股漲超4%，酒店餐飲及零售連鎖跟漲，酒鬼酒(深:000799)、東百集團(滬:600693)、步步高(深:002251)升停。今年1至4月，中國消費市場呈現平穩運行、向新向優發展態勢，商品和服務零售合併計算同比增長3.2%。其中，社會消費品零售總額增長1.9%，服務零售額增長5.6%。
此外，電力板塊亦持續走強，指數半日漲2.8%，晉控電力(深:000767)及粵電力A(深:000539)升停封板。華南地區高溫天氣持續，南方電網電力負荷在5月25日至28日連續四天創新高，最高達2.75億千瓦。廣東電網在5月28日創年內第二次新高，達1.7億千瓦，廣州、深圳用電負荷今年首創新高。
下跌方面，半導體產業鏈調整，華大九天(深:301269)上午跌10.5%，復旦微電(滬:688385)收挫9.7%，中芯國際(滬:688981)跌6.4%。港交所信息顯示，國家大基金於5月26日完成出售700萬股中芯國際港股，涉資6.07億港元，持股比例由8.08%降至7.99%。
《經濟通通訊社29日專訊》
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