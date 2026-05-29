《Ａ股行情》滬綜指收跌0.73%創六周新低，本周累跌逾1%連挫三周

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滬綜指今日收低0.73%報4068.57點，創六周新低，本周則跌1.08%，連挫三周；今日深成指亦軟1.81%，創業板指挫2.11%。滬深兩市全日成交3.3萬億元(人民幣．下同），較上個交易日放量3510億元或12%。



半導體股重挫，板塊全日跌5.7%。分析人士稱，目前在高位的半導體板塊缺乏足夠業績支撐，短期預計要回調。隨著滬指和創業板指的表現進一步分化，資金分歧明顯加劇，市場熱點板塊輪動或將有所加速，市場將繼續震盪。另市場關注半導體行業的股東減持動態，滬硅產業(滬:688126)大跌9.5%，中芯國際(滬:688981)跌近9。



資金從科技流向地產、白酒等傳統行業，酒股收漲3.6%，萬科A(深:000002)大升7.3%，據知情人士透露，萬科提議將另外兩隻人民幣債券應償還部分的期限也延長一年，並先行償還40%的債券本金。此前國務院發布市更新「十五五」規劃文件，明確指出中央財政將支持實施城市更新行動，並鼓勵地方政府加大財政投入。



本周日（31日）將公布5月官方製造業PMI。《路透》綜合市場機構預估中值顯示，由於新興產業景氣度有所減弱，且高油價導致部分傳統產業開工率下降，中國5月PMI料回落至榮枯線50。



另外，路透5月18日至28日訪問11家機構結果顯示，經濟學家對中國房價前景較上季略趨樂觀，預計2027年初有望企穩，但短期內存下行壓力；與此同時，新房銷售和房地產投資前景轉趨悲觀，因性價比更高的二手房持續分流需求，拖累新房市場復甦。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4892.12 -0.45 上證指數 4068.57 -0.73 15320.70 深證成指 15575.13 -1.81 17869.60 創業板指 4037.95 -2.11 科創50 1751.32 -5.04 B股指數 275.82 -1.73 2.52 深證B指 1112.23 -0.14 1.42

《經濟通通訊社29日專訊》