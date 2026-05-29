《Ａ股行情》滬綜指收跌0.73%創六周新低，本周累跌逾1%連挫三周

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▷ 深成指跌1.81%，創業板指跌2.11%；成交額3.3萬億元
▷ 半導體股跌5.7%，滬硅產業跌9.5%，中芯國際跌近9%
滬綜指今日收低0.73%報4068.57點，創六周新低，本周則跌1.08%，連挫三周；今日深成指亦軟1.81%，創業板指挫2.11%。滬深兩市全日成交3.3萬億元(人民幣．下同），較上個交易日放量3510億元或12%。
半導體股重挫，板塊全日跌5.7%。分析人士稱，目前在高位的半導體板塊缺乏足夠業績支撐，短期預計要回調。隨著滬指和創業板指的表現進一步分化，資金分歧明顯加劇，市場熱點板塊輪動或將有所加速，市場將繼續震盪。另市場關注半導體行業的股東減持動態，滬硅產業(滬:688126)大跌9.5%，中芯國際(滬:688981)跌近9。
資金從科技流向地產、白酒等傳統行業，酒股收漲3.6%，萬科A(深:000002)大升7.3%，據知情人士透露，萬科提議將另外兩隻人民幣債券應償還部分的期限也延長一年，並先行償還40%的債券本金。此前國務院發布市更新「十五五」規劃文件，明確指出中央財政將支持實施城市更新行動，並鼓勵地方政府加大財政投入。
本周日（31日）將公布5月官方製造業PMI。《路透》綜合市場機構預估中值顯示，由於新興產業景氣度有所減弱，且高油價導致部分傳統產業開工率下降，中國5月PMI料回落至榮枯線50。
另外，路透5月18日至28日訪問11家機構結果顯示，經濟學家對中國房價前景較上季略趨樂觀，預計2027年初有望企穩，但短期內存下行壓力；與此同時，新房銷售和房地產投資前景轉趨悲觀，因性價比更高的二手房持續分流需求，拖累新房市場復甦。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4892.12
|-0.45
|上證指數
|4068.57
|-0.73
|15320.70
|深證成指
|15575.13
|-1.81
|17869.60
|創業板指
|4037.95
|-2.11
|科創50
|1751.32
|-5.04
|B股指數
|275.82
|-1.73
|2.52
|深證B指
|1112.23
|-0.14
|1.42
《經濟通通訊社29日專訊》
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