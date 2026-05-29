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AH股新聞

29/05/2026 10:45

《Ａ股焦點》南方電網電力負荷連續四天創新高，電力板塊多股漲停

　　華南地區高溫天氣持續，南方電網電力負荷在5月25日至28日連續四天創新高，最高達2.75億千瓦。廣東電網在28日創年內第二次新高，達1.7億千瓦，廣州、深圳用電負荷今年首創新高。廣西電網電力負荷則在27日創年內第五次新高。

　　今年以來，南方電網全網及廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省（區）電力負荷超20次創新高，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季節性規律。中國南方電力調度控制中心運營策劃處經理李智勇分析，今年華南高溫天氣前置，提前激活全域製冷負荷，疊加工業生產穩產滿產、民生消費持續旺盛，多重因素共振推動用電負荷提前突破極值。

　　A股電力板塊拉升，江蘇國信(深:002608)、粵電力A(深:000539)、華電能源(滬:600726)、華能蒙電(滬:600863)等多股漲停，浙能電力(滬:600023)、華電遼能(滬:600396)、南網儲能(滬:600995)升逾6%，申能股份(滬:600642)、大唐發電(滬:601991)漲超4%。
《經濟通通訊社29日專訊》

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