《中美關係》波音CEO：中國購買200架飛機是「首批」，後續會有更多訂單

據《路透》報道，波音首席執行官奧特伯格(Kelly Ortberg)表示，中國在特朗普總統近期訪華期間承諾購買200架波音客機的交易將於今年晚些時候敲定，而這僅是潛在更大規模交易中的「首批」。



報道引述消息人士透露，在特朗普與習近平本月會晤前，雙方曾討論過一筆約500架飛機的訂單，但交易實際規模遠小於此，令投資者感到失望。



但奧特伯格周三在美國的一次會議上表示，他隨同特朗普訪問中國的行程非常成功，並在中美貿易緊張局勢導致訂單實際上凍結近十年之後，重新為波音的窄體機打開了中國市場。奧特伯格稱，「這是一個良好的開端。我非常有信心，只要這個市場保持開放，這只是首批飛機訂單，未來還會有更多訂單」，並指「最初的200架承諾將在今年晚些時候轉化為訂單……我從來沒有打算去中國一趟就帶回一沓500架的訂單」。



報道還引述知情人士指，這筆200架飛機的訂單是一項全新的交易，不包括此前未公布的訂單；交付時間表尚未確定。知情人士補充稱，這些飛機預計主要分配給中國三大國有航空公司--中國國際航空(00753)(滬:601111)、東方航空(00670)(滬:600115)和南方航空(01055)(滬:600029)。



報道提到，波音公司除奧特伯格的表態外，拒絕進一步置評。中國商務部及前述三家航空公司未立即回應置評請求。



*消息人士指中國購買波音飛機數量或最終達700架*



此外，報道指出，特朗普曾在訪華後表示，波音的採購量可能增至多達750架。



消息人士稱，中國日後可能承諾再購買300至500架飛機，使總數達到多達700架；中國不會一次性公布全部訂單，而是選擇分階段發布承諾。不過，消息人士又指，這取決於波音能否履行其義務，為中國航空公司現役飛機供應關鍵備件，因為在美中貿易緊張局勢下，這些航空公司一直難以獲得零部件。



中國商務部上周確認了這筆200架飛機的交易，但未詳細說明機型。商務部還稱，美國將為飛機發動機零部件提供供應保障。消息人士指，這是任何進一步採購的關鍵前提條件。





《經濟通通訊社29日專訊》