《中歐關係》貿促會：歐盟《網絡安全法》草案內容不合理，損人不利己

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中國貿促會今日上午舉行新聞發布會。會上中國貿促會發言人對近期歐盟正推進出台《網絡安全法》禁止中國企業參與歐關鍵基礎設施建設作出回應指，對於草案引入「非技術風險」因素，將特定國家、特定國別背景企業與網絡安全風險直接掛勾，將其排除出歐盟相關供應鏈的做法，貿促會堅決反對。



發言人指出，中國國際商會已代表中國工商界向歐方提交評論意見，認為草案存在明顯不合理之處。一方面，「非技術風險」、「網絡安全關切國家」、「高風險供應商」等概念認定標準模糊，不符合現代法治所要求的法律明確性、程序透明性和可預期性。另一方面，對特定國家供應商實施市場准入限制、存量設備替換、認證資格排除等措施，明顯超過維護網絡安全所必要的限度，與世貿組織基本規則、國際服務貿易承諾及投資保護規則相衝突。



從產業和工商合作層面看，若以泛化的安全理由全面排除特定國家供應商，不僅將損害包括中國企業在內的其他相關市場主體的正當合法權益，也將削弱歐盟市場開放、公平、可預期的營商環境。歐盟企業將面臨成本上升、採購選擇減少、供應鏈穩定性下降、技術適配周期拉長等實際壓力，最終成本也將傳導至歐盟消費者和公共服務體系。



*實施該法料影響數千億歐元對歐投資、當地上萬就業崗位*



發言人並指，據不完全統計，該法若實施，受到影響的對歐投資將超過數千億歐元，受到影響的在歐就業將數以萬計。貿促會呼籲歐方在後續立法過程中充分聽取企業、行業協會等各方意見，堅持技術中立和風險導向原則，刪除或實質性修改具有國別指向和歧視性的規則安排，審慎評估草案對中歐工商合作、歐盟自身產業發展和全球供應鏈穩定的影響。



發言人強調，中國企業是歐洲數字化轉型、綠色轉型和產業升級的重要合作夥伴，中國工商界願與歐方共同推動網絡安全治理和數字經濟發展，維護開放、公平、非歧視的市場環境，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

《經濟通通訊社29日專訊》