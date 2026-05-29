《中歐關係》玉淵譚天：歐盟若執意推動「產能過剩工具」，中方必將反制

歐委會即將在當地時間29日召開會議，探討對華經貿政策調整。會議開始前幾天，幾個歐盟成員國提交了一份提案，試圖推動「韌性工具」，即所謂的「產能過剩工具」。央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日發文指，雖然歐盟未曾明言，但這項新工具的設計對中國有著極強的針對性。文章並引述消息人士披露，中方可以對歐方有關做法發起反歧視調查、產供鏈安全調查。



文章又指，商務部已明確表態，一旦中國國家利益和企業權益受到損害，中方將堅決反制。如果歐盟執意推動所謂的「產能過剩工具」，中方必將第一時間採取行動，採取綜合性反制措施。「中方對貿易摩擦既不陌生也不害怕，奉陪到底」。



文章表示，歐盟一些官員認為，傳統的反傾銷、反補貼調查時間太長，不如直接預設配額--只要超過配額就加稅，這樣更快更高效。這意味著，一旦某個國家的產品超過限額，歐盟就能以「產能過剩」為由，對特定國家的所有相關產業進行系統化攻擊。



文章分析，歐洲工業競爭力在近二十多年間持續衰退，2022年開始更因能源成本高踞不下而開始崩潰，匯聚到貿易層面就是逆差擴大。「換句話說，不是中國產業『進攻』了歐洲，而是歐洲自己陷入了困境」。

《經濟通通訊社29日專訊》