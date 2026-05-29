《中國要聞》路透：中國沙漠核導彈發射井群周邊修建大量發射平台，或為加強威懾和反擊能力

據《路透》報道，在中國偏遠的沙漠中，一座龐大的軍事設施群正在逐漸成形。一些安全問題學者認為，該設施似乎旨在確保，即使美國對中國核武庫發動先發打擊，也無法一舉摧毀北京的反擊能力。報道並提到，中國核戰略的基石是「不首先使用核武器」政策，即不會率先發動核打擊，但一些西方高級外交官和分析人士認為，中國可能會訴諸核威懾，以限制外部勢力介入有關台灣的衝突。



報道指出，保護沙漠導彈發射井的能力，是中國實現其所宣稱的「最低但可信賴的核威懾」目標的關鍵。這一政策建立在遭受打擊後仍具備實施反擊能力的基礎之上。雖然中國人民解放軍能夠從潛艇和飛機上發射核武器，但位於西北部新疆地區和甘肅省的發射井群仍是其核力量的核心組成部分。



《路透》分析的衛星圖像顯示，北京正在其部署中國軍方最遠程導彈的偏遠發射井周邊，構建一個由發射平台、掩體以及通信節點組成的龐大網絡。這些圖像顯示，已建成80餘個發射平台，可供中國不斷擴大的機動導彈發射力量及防空導彈系統使用。三位為《路透》評估這些圖像的安全分析人士表示，圖像還顯示了可能用於電子戰、衛星通信以及指揮作戰的設施。



報道又指，此前未曾有報道提及的這一建設規模，表明中國旨在保護和支撐其陸基核力量運作的加固基礎設施正在大規模擴張。綜合來看，這一網絡表明北京在確保「二次打擊能力」方面的努力有了顯著提升，這也凸顯了隨著台灣主權等問題引發的緊張局勢加劇，中美之間的核競爭日益激烈。



報道指，中國國防部未就其核計劃及衛星圖像所揭示的進展作出回應。美國五角大樓表示，不會對情報相關事項發表評論。

《經濟通通訊社29日專訊》