《中國要聞》中央網信辦即日起整治惡意炒作涉企負面信息、企業家個人隱私等

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中央網信辦今日發布關於開展「清朗．優化營商網絡環境整治惡意炒作涉企信息」專項行動的通知，即日起在全國範圍內啟動為期兩個月的專項行動，聚焦「惡意炒作涉企信息」、「詆毀抹黑企業」、「牟取非法利益」、「炒作企業家個人隱私」四類突出問題。



相關問題包括：在企業上市融資、財務報表公布、新品發布等重要時間節點，炒作涉企負面信息。惡意集納涉企負面信息，泛化異化炒作企業經營問題或產品質量問題。開展虛假不實測評，惡意炒作商品測評、測試和消費體驗信息。通過「付費投流」等方式，對涉企負面信息進行推廣，人為製造或放大涉企輿論熱點。



*整治AI生成涉企虛假信息、污名化攻擊特定品牌用戶*



利用AI生成涉企虛假不實信息，惡意抹黑詆毀企業、企業家。僱佣網絡水軍，散布同質化涉企負面信息，惡意碰瓷、詆毀其他企業和產品。網絡名人帳號以「喊話」等形式無端質疑、拉踩企業，煽動網民攻擊謾罵企業、企業家。對特定品牌用戶「貼標籤」，進行污名化攻擊，煽動消費群體對立。



向企業發送「負面信息求證函」、「情況核實函」等，脅迫企業開展商業合作。將輿論監督、社會監督與商業合作掛勾，以發布涉企負面信息為手段，向企業施壓牟取經濟利益。發布涉企負面信息後，向企業索要「刪帖費」、「撤稿費」。



*整治炒作企業家私生活、翻炒企業家舊聞舊事*



炒作企業家個人隱私。發布傳播侮辱謾罵、造謠誹謗企業家的言論。炒作企業家私生活話題，貶損醜化企業、企業家形象。翻炒企業家舊聞舊事，斷章取義、歪曲解讀企業家言論。

《經濟通通訊社29日專訊》