  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2026 12:40

【ＦＯＣＵＳ】小鵬豪賭宇樹補腦，機器人概念股搶灘

　　【FOCUS】借春晚大秀十八般武藝的宇樹科技，衝刺「科創板機器人第一股」之際，昔日造車「新勢力」小鵬（09868）最新預告，今年底量產高階人形機器人，並在門店試行商用。不過，創始人何小鵬指，自己的勝率僅兩成。豪賭背後，機器人概念股的新舊勢力競賽方掀戰幕。

*宇樹擬近半募資研發模型*

　　家務、照護、陪伴，萬眾期盼的機器人到底何時成為現實？旗下H1人形機器人4月百米跑速度，直逼牙買加「飛人」博爾特的世界紀錄，惟宇樹科技接受上市問詢時坦承，現有兩款模型（大腦層面）處於研發測試階段，尚未批量應用於機器人產品。

　　換言之，宇樹現時享受的高光，全部源自「小腦+本體」的工程學優勢。面對「缺腦」危機，公司擬將本次IPO募資的近半（20.22億元），用於智慧機器人模型研發項目，相當於去年首三季研發費用（9020.94萬）的約22倍，但就警告「研發投入方向及成效不及預期」風險。

*勿低估「運動控制」難度*

　　相比去年人形機器人全球出貨量佔比達32%的宇樹，借「小腦優先」搶佔市場，從新能源車跨界而來的小鵬，在幾經摸索後確定「大腦驅動」的設計路線，簡而言之，就是每個動作並非借細分指令如提線木偶般完成，而是如人類本能一樣由大腦生成。
　　 　
　　從此角度看，何小鵬直言絕大多數機器人公司低估了「運動控制」的難度，預言小鵬人形機器人的勝率為兩成，但已是「中國企業裏最高的勝率」。至於小鵬機器人目前所處階段，則相當於八年前推出首款量產車G3時期。

*貨幣化前沿，概念股排隊*

　　既然勝率如此之低，何解小鵬仍要全力押注此物理AI賽道？玄機就在未來一旦大規模部署，此第二增長引擎所帶來的硬件及AI模型收入。高盛最新指，人形機器人正在成為下一個最清晰的「AI投資貨幣化」前沿。大摩則估算，全球人形機器人採用量將從2036年的2400萬台，幾何級數式飆升至2050年的逾10億台，撬動7.5萬億美元市場規模。
　　 　 
　　新風口不單令各路企業躍躍欲試，二級市場亦用脚投票，繼樂動機器人（01236）本月榮膺今年第二大「超購王」，首日大漲逾倍後，未來數月至少還有19間機器人概念股排隊登陸港股。其中以背靠港投公司的工業AI智能體企業思謀科技，以及專攻移動操作機器人的優艾智合機器人最受關注。

　　新賽道未來的分水嶺，絕非係於短期量產或商用，而是誰率先跨越「大腦」與「小腦」之間的鴻溝，在特定應用場景實現泛化力和可靠性。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰29/05/2026 13:33  《Ａ股異動》華能國際A一度漲停，現報8.85元人幣

下一篇新聞︰29/05/2026 11:59  【綠色債券】財政部在港發60億人民幣綠色主權債券，三年期利率1.42%、五年期1.56%

其他
More

29/05/2026 13:39  《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.12%，白酒股逆市衝高

29/05/2026 11:52  《中國要聞》市監總局批准發布血管芯片國家標準，明年5月起實施

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區