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29/05/2026 08:46

龍源電力(00916)發行超短融券籌獲14億人幣，票息1.32%，供還債及補充流動資金

　　龍源電力(00916)(深:001289)公布，已發行超短期融資券，發行總額為14億元人民幣，募集資金將用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務。

　　該集團指，超短期融資券票面利率為1.32%。利息自昨日起開始計算。期限為180天，單位面值為100元人民幣，而超短期融資券由平安銀行作為主承銷商及渤海銀行作為聯席主承銷商公開發售。
《經濟通通訊社29日專訊》

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