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AH股新聞

29/05/2026 08:46

申萬宏源(06806)子公司發行債券籌獲40億人幣、票息最低1.54%

　　申萬宏源(06806)(深:000166)公布，關於子公司申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期），債券發行規模40億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，其中品種一發行規模10億元，期限17個月，票面利率為1.54%；品種二發行規模30億元，期限25個月，票面利率為1.6%，債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社29日專訊》

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