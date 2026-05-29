申萬宏源(06806)子公司發行債券籌獲40億人幣、票息最低1.54%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，關於子公司申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期），債券發行規模40億元（人民幣．下同）。
該集團指，其中品種一發行規模10億元，期限17個月，票面利率為1.54%；品種二發行規模30億元，期限25個月，票面利率為1.6%，債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
29/05/2026 08:46
申萬宏源(06806)(深:000166)公布，關於子公司申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期），債券發行規模40億元（人民幣．下同）。
該集團指，其中品種一發行規模10億元，期限17個月，票面利率為1.54%；品種二發行規模30億元，期限25個月，票面利率為1.6%，債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N