  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2026 08:49

順豐控股(06936)累斥58億人幣回購1.5億A股，佔3%股權

　　順豐控股(06936)(深:002352)公布，截至昨日，通過股份回購專用證券帳戶以集中競價方式回購約1.53億股A股，佔3.05%股權，回購總金額約57.8億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購每股平均成交價37.59元，每股最高成交價42.23元，每股最低成交價35.06元，回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購方案。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】黎家盈隨神舟二十三號升空，成為首位港產太空人，你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技？► 立即投票

上一篇新聞︰29/05/2026 08:49  美格智能(03268)斥不超過2.85億人幣，購置持上海物業公司全部股權

下一篇新聞︰29/05/2026 08:49  復旦張江(01349)核心技術人員劉柯楨離職，不影響核心技術及研發項目工作

其他
More

29/05/2026 08:55  比亞迪發布4納米自研智駕芯片璇璣A3，升級智駕解決方案

29/05/2026 08:49  南方航空(01055)總工程師李志剛涉嚴重違紀落馬受查

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

26/05/2026 18:41

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區