順豐控股(06936)累斥58億人幣回購1.5億A股，佔3%股權

順豐控股(06936)(深:002352)公布，截至昨日，通過股份回購專用證券帳戶以集中競價方式回購約1.53億股A股，佔3.05%股權，回購總金額約57.8億元（人民幣．下同）。



該集團指，回購每股平均成交價37.59元，每股最高成交價42.23元，每股最低成交價35.06元，回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購方案。

《經濟通通訊社29日專訊》