中信証券(06030)折讓8%發行新H股予第一大股東中信金控，集資160億人幣

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中信証券(06030)(滬:600030)公布，根據特別授權向第一大股東中信集團旗下中信金控發行新H股，每股H股發行價23.13元，比昨天收報25.14元折讓8%，募集金額160億元人民幣，按審議發行的董事會召開之日的匯率中間價折算，折合約183.66億港元，涉及發行約7.94億股新H股，約佔已發行股份5.36%。



該集團指，中信金控持股約19.84%股權，假設按折算計，於完成發行後，持股升至擴大後股本約23.92%，新H股設有48個月禁售期，而H股公眾股東持股則由13.35%攤薄至12.67%。



*募集資金發展國際化業務*



該集團指，發行募集資金淨額將全部留存境外用於發展國際化業務。其中對集團境外全資子公司中信證券國際增資不超過160億元人民幣，開展的業務包括跨境以及境外股權衍生品、大宗商品、固定收益類的資本中介業務，增強提供全球風險管理和資產配置的綜合服務能力，預計投入資金不超過103億元人民幣的等值港元、為境外持牌子公司提供資本金，進一步完善覆蓋全球的金融服務網絡，預計投入資金不超過12億元人民幣的等值港元。



此外，該集團指，用於信息技術和合規建設投入，推動數字化轉型，夯實數字金融基礎設施建設，預計投入資金不超過20億元人民幣的等值港元；及補充境外流動性，保障流動性安全及降低融資成本，預計投入資金不超過25億元人民幣的等值港元。



該集團指，有關交易須待股東批准及取得中國證監會證券基金機構監管司就向特定對象發行H股出具的監管意見書及獲得所必須其他境內外監管批准，並將於發行完成後向中國證監會備案。

《經濟通通訊社29日專訊》