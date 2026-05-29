《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|3273.12
|紫金礦業
|(601899)
|3134.61
|瀾起科技
|(688008)
|3078.87
|寒武紀
|(688256)
|2662.53
|兆易創新
|(603986)
|2646.70
|工業富聯
|(601138)
|2629.52
|中微公司
|(688012)
|1978.16
|長電科技
|(600584)
|1843.02
|生益電子
|(688183)
|1499.22
|士蘭微
|(600460)
|1470.38
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6539.49
|中際旭創
|(300308)
|5783.43
|三環集團
|(300408)
|4775.96
|新易盛
|(300502)
|3981.92
|天孚通信
|(300394)
|3897.80
|陽光電源
|(300274)
|3435.40
|東山精密
|(002384)
|2135.87
|京東方A
|(000725)
|2051.69
|立訊精密
|(002475)
|2043.14
|滬電股份
|(002463)
|2007.40
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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