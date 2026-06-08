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08/06/2026 08:41

【國務會議】李強：研究推進新型工業化、未來產業發展工作等

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強5日主持國務院會議審議就業規劃及退役軍人條例
▷ 會議研究推進新型工業化與未來產業發展
▷ 強調智能製造、基礎研究投入及產學研用融合

　　國務院總理李強5日主持召開國務院常務會議，聽取關於做好就業工作的匯報，審議通過《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，研究推進新型工業化有關工作，研究未來產業發展有關工作，審議通過《退役軍人就業創業促進條例（草案）》。

*要以發展新一代智能製造為主攻方向*

　　會議指出，推進新型工業化是一項長期戰略任務。要把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，堅持智能化、綠色化、融合化方向，統籌推進傳統產業改造提升、新興產業發展壯大、未來產業前瞻布局。要以發展新一代智能製造為主攻方向，加力實施產業基礎再造工程、製造業重點產業鏈高質量發展行動，加快關鍵核心技術攻關，提升能源資源保障能力，增強產業鏈韌性和安全水平。要擴大高水平開放合作，實施好鼓勵外商投資產業目錄，引導外資更多投向先進製造業和生產性服務業。

*要發揮好政府投資基金等引導作用*

　　會議指出，要根據未來產業特點，進一步加強前瞻布局、加大推動力度，牢牢把握發展主動權。要築牢技術根基，持續增加基礎研究投入，系統布局原創性、顛覆性技術攻關。要注重生態建設，推動產學研用深度融合，鼓勵產業鏈上下遊密切合作，在重點賽道培育更多初創企業和獨角獸企業。要完善支持政策，發揮好政府投資基金等引導作用，建立投入增長和風險分擔機制。要引導科學合理布局，完善監管治理，防止一哄而上、盲目跟風。

*加大重點群體就業支持力度*

　　會議指出，就業是民生之本，要健全就業促進機制，完善就業創業服務體系，拓展高校畢業生等青年就業成才渠道，加大重點群體就業支持力度，推動靈活就業、新就業形態健康發展，加強勞動者就業權益保障。要加快培育壯大現代化人力資源，提高教育供給與人才需求匹配度，深入開展大規模職業技能培訓，持續提升勞動者知識技能。

　　會議指出，要堅持普惠與優待疊加，採取政府推動、市場引導、社會支持相結合的方式，鼓勵和扶持退役軍人就業創業。要加強指導和服務，在教育資助、招錄招聘、技能培訓等方面予以支持，形成促進退役軍人就業創業的合力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》

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