《駐京專電》吳清：落實四個堅持，力爭建設一流投資機構取得突破性進展

中證監主席吳清6日在中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會上致辭時表示，當前和今後一個時期，全行業要深入貫徹「十五五」規劃綱要，全面落實新「國九條」和資本市場「1+N」政策體系，持續深化公募基金改革，堅決落實私募基金指導意見，力爭「十五五」期間建設一流投資機構取得突破性進展。



吳清表示，中證監還將深入調研，持續完善程序化交易監管的機制安排，更突出公平和規範，加強針對性監管，切實防範濫用技術優勢，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等違法違規行為。



吳清表示，力爭「十五五」期間建設一流投資機構取得突破性進展。一要堅持規範為先，不斷夯實合規風控內在基礎。昨天發布的私募基金指導意見，全面調整優化監管理念，突出完善加強監管、防範風險的制度機制，突出強化法治和市場化監督約束，突出加強央地和部際協同聯動，對未來一段時期監管工作作出全面部署。



*堅決杜絕違規募集、侵佔挪用、利益輸送等問題*



中證監正按照部署要求，研究制定貫徹落實指導意見的三年行動方案，並會同相關單位建立完善准入、持續監管、風險化解、服務發展等「1+N+X」制度體系，推動行業在規範中發展、在發展中提升。私募基金要切實提高政治站位，把貫徹指導意見及配套的監管制度規則作為重中之重來抓，全面落實到展業全過程各環節，切實在理念、模式、行動上來一個大轉變、大提升。



要立足實際完善治理機制，加強股東、高管等關鍵少數行為約束，加強內部合規制度和風控指標體系建設。嚴格行為規範，依法合規做好信息披露，堅決杜絕違規募集、侵佔挪用、自融自用、利益輸送等問題，抓緊整改違規代持、通道化等行為，切實築牢合規展業、廉潔自律的「防火牆」。



*加快實現從「重規模」向「重回報」的轉型*



二要堅持客戶為本，始終注重投資者利益優先。無論是公募基金還是私募基金，都要堅守「受人之托、代客理財」的信義義務，持續強化制度約束和利益重構，加快實現從「重規模」向「重回報」的轉型。



當前公募基金改革迎來了「棋至中盤」的關鍵節點，行業聲譽有所回升，必須要毫不放鬆、再接再厲，持續鞏固拓展改革發展成果。



要強化利益綁定，在公司治理、產品發行、投資運作、績效考核等各個方面落實好監管新規和改革要求，提升投資運作穩健性，增強逆周期思維，努力為投資者創造更可持續的中長期收益，堅決遏制賭押賽道、風格漂移、高位發行等頑疾，更不能回到「衝規模、賺快錢」的老路上去。



*發揮培育新質生產力作用，完善專業化投研體系*



三要堅持功能為要，更好發揮培育新質生產力作用。推動科技創新和產業創新融合發展，離不開長期資本、耐心資本的持續投入。行業機構特別是私募股權創投基金要堅持長期主義、專業主義，更好發揮在支持創新中的戰略性、基礎性作用。要完善專業化投研體系，聚焦國家戰略和國民經濟重點領域，大力提升對產業和技術發展趨勢的洞察力，增強在創新「無人區」陪跑的本領，更好投早、投小、投長期、投硬科技。



四要堅持創新為基，持續增強行業高質量發展內生動力。隨著人工智能等前沿技術蓬勃發展，基金行業經營模式和發展生態正在發生深刻變革。行業機構要持續提升產品、服務、業務、組織等方面創新的廣度和深度，更加全面、更加有效對接市場需求。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》