《駐京專電》住建部：「十五五」將繼續建設改造城市地下管網約77萬公里

國新辦今日就《城市更新「十五五」規劃》舉行國務院政策例行吹風會。住建部建築節能與科技司司長陳少鵬在會上表示，目前中國城市地下管網總長度約390萬公里，累計建成地下綜合管廊約7700公里。「十五五」時期將繼續建設改造城市地下管網約77萬公里，其中燃氣管網約20萬公里、排水管網約17.5萬公里、供水管網約17.5萬公里、污水管網約10萬公里、供熱管網約12萬公里。在增強城市安全韌性的同時，也將帶動有效的投資。



住建部副部長秦海翔表示，《城市更新「十五五」規劃》是城市更新領域的第一部國家級專項規劃，明確了「十五五」時期的目標指標、重點任務與重大工程。《規劃》目標到2030年，城市更新行動取得重要進展，城市開發建設方式轉型初見成效，並展望了2035年的目標--城市更新體制機制更加完善，城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效取得顯著成效，創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市基本建成。接下來，各地還要按照《規劃》部署細化本地區城市更新的目標指標、任務措施，一件事情接著一件事情辦。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》