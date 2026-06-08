《打擊貪腐》新疆自治區政府原副主席陳偉俊大搞權錢交易被雙開

中央紀委國家監委公布，經對新疆維吾爾自治區黨委原常委、自治區政府原副主席陳偉俊嚴重違紀違法問題立案審查調查，陳偉俊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予陳偉俊開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、新疆維吾爾自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



*違規從事營利性活動，縱容、默許親屬謀取私利*



60歲的陳偉俊去年11月底被通報受查。經查，陳偉俊喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益；縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，違規收受禮品、禮金、消費卡，違規借用管理和服務對象錢款，違規從事營利性活動，由他人支付應當由本人支付的費用；毫無紀法觀念，貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目用地、稅費減免、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》