《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2540.19
|中天科技
|(600522)
|2309.30
|紫金礦業
|(601899)
|2281.06
|瀾起科技
|(688008)
|2236.78
|源杰科技
|(688498)
|2211.99
|亨通光電
|(600487)
|2121.30
|工業富聯
|(601138)
|2101.61
|生益科技
|(600183)
|1891.20
|兆易創新
|(603986)
|1863.27
|海光信息
|(688041)
|1317.97
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|9133.49
|新易盛
|(300502)
|4085.24
|滬電股份
|(002463)
|3769.99
|立訊精密
|(002475)
|3679.35
|京東方A
|(000725)
|3191.48
|寧德時代
|(300750)
|2910.44
|東山精密
|(002384)
|2794.89
|三環集團
|(300408)
|2242.72
|天孚通信
|(300394)
|2164.31
|江海股份
|(002484)
|1960.65
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
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