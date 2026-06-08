《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱錨定「四個堅持」，加快建設一流投資機構

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：持續深化公募基金改革，堅決落實私募基金指導意見

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中證監主席吳清6月6日在中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會上致辭時表示，全行業要深入貫徹「十五五」規劃綱要，全面落實新「國九條」和資本市場「1+N」政策體系，持續深化公募基金改革，堅決落實私募基金指導意見，力爭「十五五」期間建設一流投資機構取得突破性進展。



錨定「四個堅持」基金業邁步新征程

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在中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會上，中證監主席吳清提出的「四個堅持」，為推動基金行業高質量發展、加快建設一流投資機構劃定了清晰路徑。吳清提出「四個堅持」。一是堅持規範為先，不斷夯實合規風控內在基礎。二要堅持客戶為本，始終注重投資者利益優先。三要堅持功能為要，更好發揮培育新質生產力作用。四要堅持創新為基，持續增強行業高質量發展內生動力。



多家公私募基金公司負責人發聲，努力打造一流投資機構

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6月6日，中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會在京召開。中證監主席吳清在致辭中表示，持續深化公募基金改革，力爭「十五五」期間建設一流投資機構取得突破性進展。多家公私募基金公司負責人紛紛發聲，就打造「一流投資機構、一流行業協會」與「十五五」期間發展目標進行了回應。





《上海證券報》



吳清：落實「四個堅持」，建設一流投資機構取得突破

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6月6日，中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會在北京舉行。中證監主席吳清在會上對「十五五」時期建設一流投資機構作出系統性闡述，要求全行業堅持規範為先、堅持客戶為本、堅持功能為要、堅持創新為基，力爭「十五五」時期建設一流投資機構取得突破性進展。



公募高管解讀改革「棋至中盤」：行業須從「規模競賽」轉向「價值創造」

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中證監主席吳清日前在中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會上表示，公募基金改革迎來了「棋至中盤」的關鍵節點，力爭「十五五」時期建設一流投資機構取得突破性進展。在業內人士看來，合規風控是公募基金發展的生命線。未來五年，行業將更加聚焦投研能力建設，大力發展權益類基金，實現從「規模競賽」到「價值創造」的深刻改變。



5月末中國外儲規模環比上升0.93%，央行連續19個月增持黃金

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國家外匯管理局6月7日公布的數據顯示，截至2026年5月末，中國外匯儲備規模為34422億美元，較4月末上升317億美元，升幅為0.93%。這是繼4月之後，中國外儲規模連續第二個月回升，為2015年11月以來最高值。





《證券時報》



中證監：錨定「四個堅持」，加快建設一流投資機構

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近日，中證監主席吳清在參加中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會時表示，基金行業要堅持規範為先，不斷夯實合規風控內在基礎；堅持客戶為本，始終注重投資者利益優先；堅持功能為要，更好發揮培育新質生產力作用；堅持創新為基，持續增強行業高質量發展內生動力，力爭「十五五」時期建設一流投資機構取得突破性進展。



少比規模體量，多看價值創造

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未來，基金行業的競爭力不僅是規模體量的比拼，更是專業合規和價值創造的較量。頭部機構需打造綜合競爭優勢，中小機構應立足特色化差異化發展，依托數字化轉型賦能投研與風控。可以預期，隨著資本市場改革持續深化、長效資金入市渠道不斷拓寬，基金行業將進一步暢通科技、產業、資本良性循環，為資本市場穩健運行與經濟轉型升級注入持久動力。



「全民養蝦」退潮之後，智能體正從概念狂飆轉向理性落地

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最近，關於騰訊旗下微信即將推出AI智能體的消息引發廣泛市場關注。6月4日，騰訊表示旗下微信將與多家手機廠商聯合開發基於智能體的手機助手；而在稍早前的6月2日，一則騰訊最快6月上線一款內嵌於微信的AI智能體的消息，更是帶動騰訊股價大漲超10%。作為擁有14億用戶的「國民級應用」，微信接入智能體，意味著用戶可自動調用微信內數百萬個小程序完成訂餐、預約等複雜任務，想象空間無疑是巨大的。

《經濟通通訊社8日專訊》