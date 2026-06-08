《鍾之日記》芯片股災，港股連跌

6月8日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國就業數據強勁，市場對聯儲局年底前加息的押注急升，美股上周五（5日）收黑，芯片板塊遭血洗。港股連跌3個交易日後，今早再低開逾300點，跌幅最多擴大至503點，低見24458點。恒生指數全日收報24657，跌304點或1.2%，指數觸及3月30日以來新低，但已跑贏區內主要股市，連跌4日共5.4%。全日主板成交近3640億元。



*滬綜指失守4000點，收挫1.7%創2個月低*



環球股市崩跌，滬綜指亦難獨善其身，今日收挫1.7%報3959.34點，創2個月收盤新低，失守4000點大關。深成指也挫3.22%，創業板指軟3.69%。成交縮量，滬深兩市全日交易額2.79萬億元人民幣，較上個交易日減2764億元人民幣或9%。盤面上，有色金屬和芯片跌幅居前，分別跌5.5%及4.5%。



今天韓股挫8.3%，日股收低3.9%，分析人士認為，中國股市在全球科技拋售潮中顯得較為「抗跌」，原因是對人工智能交易的依賴程度較低，同時監管層就跨境證券整治作出的澄清可能也幫助緩和了一些潛在憂慮。



中證監最新回應《路透》有關跨境證券整治的問詢時表示，本次整治方案針對的是境外機構在境內發生的非法跨境經營活動，不涉及其在境外的展業行為；投資者的財產安全不受整治影響，已開立帳戶不會被強制註銷，帳戶內資產不會被強制清理。



至於石油、煤炭等能源板塊逆市收漲，中國海油(滬:600938)收高近4%，中國石油(滬:601857)升3.2%。以色列對黎巴嫩發動新一輪空襲，這削弱了對結束伊朗戰爭以及恢復霍爾木茲海峽原油運輸的希望。布蘭特原油期貨上漲4.42美元，漲幅4.47%，報每桶97.15美元；而美國原油期貨上漲4.07美元，漲4.5%至每桶94.61美元。



*環球芯片股股災，中芯挫約4%*



美國上周五（5日）公布5月份非農就業職位新增17.2萬個，遠高於市場預期，加息預期升溫，市場借勢進一步獲利拋售AI股及科技股，納指重挫過千點，芯片股釀股災，英偉達挫6.2%，高通挫近11%，美光大跌13%，費城半導體指數急瀉10.3%。



亞太區股市今日跟隨下滑。台灣股市跌逾3%，日本股市收跌3.85%，韓股下穿7500點關口，盤中觸發熔斷機制。重磅芯片製造商股價大跌，三星電子全日挫逾一成，SK海力士大跌逾7%。



在過去的兩個月，全球AI加速上漲，AI產業巨大的發展空間讓全球投資者堅信--如果不持有AI就會錯失未來最大的財富。而當AI賽道變得擁擠不堪，質疑AI泡沫的聲音也呼之欲出，有券商分析，這本質上不是AI行業的基本面出現了問題，而是不同階段資本市場擁擠度的一個體現。



興業證券策略張啟堯認為，此次美股的調整，看似是宏觀和產業邏輯出現的變化，但本質上還是資金行為，趁利空獲利了結、進行結構上的「再平衡」。因此，本輪調整更多是情緒層面的擾動，且影響偏結構。



港股芯片股方面，中芯(00981)挫約4.1%，報72.55元；瀾起科技(06809)跌5.8%，華虹(01347)跌5.6%，英諾賽科(02577)軟5.2%，兆易創新(03986)收低3.9%，天岳先進(02631)挫6%。



*人形機器人熱賣，優必選升超6%*



優必選(09880)6月7日宣布，旗下消費級人形機器人品牌優世界(UWORLD)推出的超仿生人形機器人首發預訂單量6天累計突破2110台。消息帶動優必選股價一度升近一成，最終收升6.7%，報117.7元。



據介紹，該款機器人計劃於6月30日正式發布，定位於情感陪伴場景，搭載養成系情感大模型，支持本地加密存儲用戶記憶，並提供多維度外觀定制服務。產品預售頁面顯示，該機型分男款/女款兩個SKU：男款身高183cm、重量42kg，女款身高168cm、重量35.2kg；兩款均搭載88個自由度運動關節，單次充電後續航2至4小時。



其他機器人股部分走高，埃斯頓(02715)升12.34%，報20.4元；五一視界(06651)升13.74%，報144元；越疆(02432)升1.66%，報30.7元。



埃斯頓在近日的投資者關係活動上披露，今年一季度公司綜合毛利率為30.39%，同比提升2.12個百分點。公司已成功進入多個歐洲汽車零部件廠商的供應商品牌名錄，其中包括頭部汽車零部件廠商、一般工業頭部廠商。另外，今年將推出全新一代iET系列智能化工業機械人產品。



機器人行業景氣度正加速向上。華福證券發表研報指出，機器人板塊持續活躍的背後是產業端的暗潮湧動，包括宇樹科創板IPO正式過會、英偉達將與宇樹合作推出新一代人形機器人。展望未來一到兩個月，產業共振的窗口正在臨近，多重催化有望形成上漲的合力。



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