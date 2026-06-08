《中國監管》網信辦、市監總局規範網絡測評：須委託有資質機構測試

據網信中國微信公眾號消息，近日，國家網信辦、市場監管總局聯合印發《網絡測評活動規範》（以下簡稱《規範》）。國家網信辦有關負責人表示，《規範》旨在規範網絡測評活動，維護公平市場競爭秩序，保護公民、法人和其他組織合法權益。



《規範》明確，從事網絡測評活動應當遵守法律、行政法規和國家有關規定，遵循商業道德、公序良俗，堅持客觀、公正、全面、準確原則。



《規範》並要求，從事網絡測評活動，涉及對產品功能、性能等項目測試，應當委託具有法定檢驗檢測資質許可的檢驗檢測機構按照相關標準以及技術規範開展測試。對食品開展檢驗檢測的，測試方應當具備相應資質，不得使用非標方法，不得測評無國家標準檢驗方法的項目。不得採取不同標準、不同方法對同類產品進行橫向、縱向比較。



《規範》同時提出，未對產品開展測試，僅憑主觀感受對產品進行評價，應當進行說明。通過網絡測評等形式推銷商品或者服務，並在測評內容中附加購物鏈接等購買方式的，廣告發布者應當顯著標明「廣告」。此外，網站平台要加強對網絡測評信息內容管理，及時受理處置相關投訴舉報。

《經濟通通訊社8日專訊》