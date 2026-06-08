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08/06/2026 10:00

【車企血戰】車規級存儲芯片價格近三個月暴漲180%，內地多款新能源車加價

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 车规级存储芯片近三月价格涨180%
▷ 内地十余新能源车企上调售价或收优惠
▷ 燃油车促销力度高位，4月销量同比降37%

　　內地新能源汽車市場近期迎來較為集中的價格調整，多款新能源車型先後上調售價或收緊優惠。《央視財經》引述數據指出，近三個月，車規級存儲芯片整體價格漲幅約180%。據不完全統計，近期國內共有十餘家新能源車企上調售價或收緊優惠，幅度一般在2000元（人民幣．下同）到6000元不等。

　　北京一家新能源汽車4S店的銷售人員對《央視財經》表示，目前在售車型的官方指導價並沒有發生變化。但5月以來，店內多款車型配置的一款輔助駕駛選裝包價格有所上調，從之前的9900元上調至12000元。車企公告顯示，選裝包價格調整，主要是受到全球存儲硬件成本大幅上漲的影響。

　　與此同時，不少燃油車在調低價格，加大優惠力度。乘聯會數據顯示，截至今年4月，燃油車促銷力度已連續9個月維持在23%左右的高位。然而，大幅降價並未有效拉動燃油車銷量，4月燃油車零售量同比下滑37%至約53萬輛。

*機構：存儲芯片漲價成今年汽車行業最大成本壓力源*

　　《環球網》指出，本輪存儲芯片漲價的根本原因在於全球產能的結構性錯配。三星、SK海力士、美光三家全球存儲巨頭壟斷了90%以上的市場份額，而自2025年下半年起，為追逐AI服務器帶來的高額利潤，三大廠商將70%-80%的先進產能轉向HBM（高帶寬內存）和DDR5等AI專用產品。

　　相比之下，車規級存儲芯片在全球存儲市場中份額不足5%，議價能力先天弱勢。更嚴峻的是，車規級DDR4、DDR5芯片因利潤偏低，被大幅縮減產能、延長交付周期，導致供應出現斷崖式缺口。據行業機構統計，僅DRAM和NAND Flash兩種芯片在2026年一季度同比上漲約200%，環比上漲60%，預計二季度還將環比增長60%以上。車企每輛車的成本因此增加了7000-10000元。若計入其他車規級芯片的漲價，很多新能源車的成本相比去年已高出1萬元以上。

　　瑞銀研報指出，存儲芯片漲價已成為2026年汽車行業最大的成本壓力源，影響甚至超過了電池原材料漲價。此外，從全球存儲產能規劃與機構預測來看，車規級存儲芯片的供應緊張和價格上漲遠未到達拐點。2026年全年存儲價格仍將保持上行趨勢，供需缺口短期內無法彌補，智駕車型的調價範圍還會進一步擴大。
《經濟通通訊社8日專訊》

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