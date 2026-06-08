【ＡＩ】高德發布全球首個3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5，製圖效率提升千倍

阿里巴巴集團(09988)旗下高德今日正式發布全球首個3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5，該模型已建成全球覆蓋面積最廣的3D地圖，遍及190多個國家和地區。目前，該模型已正式開放內測體驗。



據介紹，傳統3D地圖生成流程包括航拍採集、點雲處理、機器拼接、人工精修，完成1平方公里通常需要數小時到數天，成本高昂且難以規模化。ABot-Earth0.5只需輸入一張衛星圖像或一段文字描述，即可在10分鐘內、於消費級GPU上生成公里級3D城市場景，並輸出可編輯的3DGS格式素材。據測算，其3D製圖成本僅為傳統方式的1%，效率提升約1000倍。



據悉，在具身智能領域，ABot-Earth0.5將訓練場景的構建時間壓縮至分鐘級，填補開放環境訓練數據的空白；在低空經濟領域，可憑借衛星影像快速生成3D地形，覆蓋傳統測繪盲區；在應急救援場景，可快速還原災害現場三維環境；在影視與遊戲行業，AI直出能夠替代建模師手動製作。

《經濟通通訊社8日專訊》