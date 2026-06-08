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AH股新聞

08/06/2026 17:15

《行業數據》乘聯分會：5月乘用車零售同比降22%，新能源車跌7%

　　乘聯分會今日發布2026年5月份全國乘用車市場分析報告，5月1至31日，全國乘用車市場零售151萬輛，同比下降22.1%，環比增長9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，同比下降19.5%。

　　報告指出，5月車市核心特徵為燃油車內銷崩塌、新能源強勢主導、出口逆勢增長。國內車市下滑的核心誘因是燃油車在高油價衝擊下的銷量大幅萎縮，5月燃油車份額為37.1%，同比減量佔乘用車總減量的82%，拖累大盤走勢；新能源零售滲透率則持續突破，升至62.9%的歷史高位。

*燃油車零售同比跌39%*

　　5月，燃油車零售同比下降39%。分品牌類型來看，自主品牌下降39%，主流合資下降41%，豪華下降31%，均受到高油價劇烈衝擊。

　　新能源車零售同比下降7%，其中自主品牌下降10%，主流合資增長51%，豪華增長8%。自主經濟型電動車國內零售受到補貼暴跌的影響較大。由於新能源商用車補貼力度強，MPV的中低端下滑較大。

*乘用車出口增75.1%，新能源車佔比過半*

　　出口方面，5月乘用車出口（含整車與CKD）78.4萬輛，同比增長75.1%，環比增長2.3%，佔乘用車廠商銷量35%。新能源車佔出口總量的54%，較同期增加9個百分點。自主品牌出口達到68.2萬輛，同比增長83%；合資與豪華品牌出口10.2萬輛，同比增長36%。
《經濟通通訊社8日專訊》

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