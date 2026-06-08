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AH股新聞

08/06/2026 11:09

【跨境炒股】中證監回應跨境券商整治：已開帳戶不會被強制註銷、資產不會被強制清理

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監整治跨境券商，已開帳戶及資產不受影響
▷ 整治針對境外機構境內非法展業，不涉境外業務
▷ 集中整治期內存量投資者可單向賣出及轉出資金

　　據《路透》報道，中國證監會最新回應《路透》有關跨境證券整治的問詢時表示，本次整治方案針對的是境外機構在境內發生的非法跨境經營活動，不涉及其在境外的展業行為；投資者的財產安全不受整治影響，已開立帳戶不會被強制註銷，帳戶內資產不會被強制清理。
　
　　在對《路透》的回應中，中國證監會相關司局指出，整治方案聚焦境外機構在中國境內的非法展業活動，既包括通過打擊非法跨境證券期貨基金活動，淨化資本市場生態，保障資本市場健康發展，保護投資者合法權益，也包括打擊非法跨境資金流出渠道，維護國家外匯管理秩序。
　
　　中證監續指，整治工作並沒有切斷境外投資合法渠道，境內投資者仍可以通過港股通、合格境內機構投資者(QDII)及跨境理財通等投資境外市場，相關渠道是暢通的，整治方案也明確要引導投資者通過上述合法渠道開展境外投資。

*境外機構將須全面關停境內網站、交易軟件及配套服務*
　
　　對於存量帳戶的處置安排，中證監重申其整治方案的明確規定：集中整治期內，存量投資者在境內可繼續進行單向賣出交易並轉出資金，禁止買入交易和轉入資金操作。集中整治期滿後，境外機構須全面關停境內網站、交易軟件及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。
　
　　中證監今年5月宣布，針對老虎、富途和長橋證券非法跨境展業，擬決定沒收其境內外相關主體全部違法所得，並「依法嚴厲處罰」。其中，在美上市的富途和老虎披露合共被罰逾22億元人民幣。上述三家券商隨後均表示，內地交易服務將自6月12日起暫停股票等所有品種買入交易，並暫停資金轉入服務。

*三家券商是否完全落實監管要求，要結合整改情況綜合判斷*
　
　　中證監還在給《路透》的問詢回應稱，相關境外機構近期採取的限制措施，是其落實監管要求的重要步驟，應當予以肯定；但落實監管要求是一個持續的過程，是否完全到位，需要結合其後續整改情況綜合判斷。
　
　　中證監強調，監管部門將依據法律法規和整治方案的統一部署，持續跟進整改進展，確保整治目標如期實現；對於整改不到位或存在其他違法違規情形的，監管部門將依法堅決查處；同時，希望相關機構切實保護好境內投資者的合法權益。
《經濟通通訊社8日專訊》

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