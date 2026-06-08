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08/06/2026 11:47

《提振內房》廣州：住房公積金貸款類型增加自住房建造、翻建、大修等

　　廣州住房公積金管理中心印發《廣州住房公積金個人住房貸款實施辦法》。根據《住房公積金管理條例》，在現有購房貸款的基礎上，增加建造、翻建、大修自住住房貸款類型，並明確其申請條件、貸款額度、貸款期限、辦理程序及擔保方式等，旨在滿足繳存人多元化住房需求，特別是適用於老舊小區改造、房屋翻建等實際場景，切實發揮住房公積金在保障和改善居住條件中的積極作用。

*外國人申請條件放寬*

　　另外，放寬持有護照的外國人申請條件、將原規定的「享有中國永久居留權」調整為「享有中國永久居留權」或「具備外國人來華工作許可及工作類居留許可」。降低在穗長期工作的外籍人士住房公積金貸款門檻，使其能平等享受住房公積金權益，有利於廣州優化營商環境、吸引和留住人才。

　　此外，《辦法》新增不予貸款情形，旨在防範房屋難以變現、虛假交易、借離婚套取貸款等風險：貸款住房或抵押物建築結構不完整、不能自由上市流通的（銷售型保障性住房除外），貸款住房被設立居住權的；申請人與父母、子女、配偶之間買賣住房的，離婚一年內申請人與原配偶之間買賣住房的；同一借款人以同一套住房再次申請住房公積金貸款的。
《經濟通通訊社8日專訊》

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