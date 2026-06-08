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08/06/2026 14:21

京東：公司遭惡意造謠，小笨文化等機構已被依法懲處

　　京東集團(09618)官方微博賬號「京東發言人」今日發文稱，一段時間以來，京東外賣、京東金融等業務以及京東創始人遭受了大量有組織、有預謀的惡意抹黑和造謠攻擊。尤其惡劣的是，某幕後抹黑公司僱傭小笨文化等機構，對京東進行了長時間、全方位、系統性的造謠攻擊，經公安機關依法偵辦，小笨文化等部分造謠抹黑者已受到法律懲處。同時，公司也會採取進一步措施，堅決追究其法律責任。

　　從「四川公安」微信公眾號獲悉，6月5日上午，四川公安組織召開「百日攻堅行動．治網2026」新聞發布會，重點通報打擊整治網絡謠言工作情況稱，截至目前，共發現謠言線索240條，偵辦案件141宗，依法處理違法人員165人，關停帳號150個。

　　其中，四川公安聚焦經濟金融領域信息進行捏造編造，寫「小作文」，擾亂金融市場秩序的造謠傳謠活動開展打擊整治工作，累計偵辦案件6宗，依法打擊12人，當中包括成都偵辦一宗「某公司僱傭成都小笨文化傳媒有限公司長期炮製詆毀同行企業負面、虛假信息」網絡謠言案件，目前已對5人進行行政處罰，同步將抹黑企業的不正當競爭行為線索移交市場監管部門處理，有效維護營商網絡環境，維護經濟社會高質量發展。
《經濟通通訊社8日專訊》

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