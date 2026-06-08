喜茶茶坊海外首店紐約開業，8款茶特調首次進入美國市場

喜茶於當地時間上周五（5日）在紐約曼哈頓上東區正式開出海外首家茶坊(teabar)，據報開業僅1小時，現場就有超過500人排隊，人龍長度超過300米。



茶坊此前已在北京、廣州、深圳及佛山落地。此次紐約teabar共推出近30款美國首秀產品，涵蓋茶特調、苦抹與苦巧、純乳茶及茶冰淇淋等多個系列。其中，茶特調是本次teabar的核心產品，首次進入美國市場的8款茶特調包括「茉王芭樂梨」、「山青柚子蘋果」等。



不過，茶特調並非首次進入海外市場。2025年8月，喜茶率先在行業內推出「茶特調」產品品類，此後陸續在全球門店推出近20款產品，包括「奇蘭蘋果杏」、「奇蘭芭樂蓮霧」、「楊桃三重甘」等。



今年3月，「雪毫茉王芭樂」率先在美國市場上市，成為喜茶在海外市場推出的首款茶特調產品。該產品上新後迅速登頂銷量榜首，並在上市一個月後於多個區域陸續售罄。



在teabar之前，喜茶已於2025年初在紐約時代廣場開出海外首家heytea lab，推出10款全球限定產品。目前，喜茶已進入美國、英國、加拿大等多個海外市場，並在港澳及海外市場開出超過100家門店。其中，美國已成為喜茶最重要的海外市場之一，截至目前已布局超過40家門店。

《經濟通通訊社8日專訊》