《Ａ股動向》多家A股上市公司集中披露補稅事項，單筆補繳最高超3億元

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內地10餘家上市公司近日集中披露補稅事項，稅務核查周期普遍橫跨數年，最早可追溯至2020年，單筆補繳最高超3億元人民幣。



據內媒報道，6月以來，愛施德(深:002416)、建業股份(滬:603948)、宏昌電子(滬:603002)、凱盛科技(滬:600552)、宏源藥業(深:301246)、森林包裝(滬:605500)、綠島風(深:301043)、仁信新材(深:301395)、中建環能(深:300425)、星徽股份(深:300464)等10餘家A股企業密集披露補稅及繳納滯納金公告，覆蓋電子、化工、醫藥、環保、包裝等多個主流行業。本輪集中補稅以企業主動補繳稅款、滯納金為主，涉事企業暫未收到稅務部門行政處罰，整體以合規整改糾錯為核心。



其中，3C數碼銷售服務商愛施德補繳規模較大。6月5日，愛施德公告披露，公司合計補繳企業所得稅及滯納金3.08億元人民幣。



報道並指，本輪6月集中補稅並非個例。在剛剛過去的5月，A股已有14家上市公司披露補稅相關公告，累計補繳稅款及滯納金總額超20億元人民幣，對資本市場形成明顯衝擊。



據《極目新聞》引述業內分析人士指出，上市公司披露補稅信息，是國內稅務監管持續收緊、稽查與常態化自查範圍全面擴容的直接體現。過往企業被忽視的年度稅務疏漏、合規漏洞，在常態化監管下逐步暴露。從對財務的影響來看，本次所有補繳稅款及滯納金均計入2026年當期損益，直接擠壓企業利潤空間，短期業績壓力凸顯。

《經濟通通訊社8日專訊》