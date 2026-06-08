小米發布17T系列手機售2999元起，機器人亮相操作手機拍照

小米17T系列新品今日下午正式發布，這也是T系列回歸國內市場的第一款影像旗艦產品。據《快科技》報道，整場發布會不到20分鐘就結束，直接公布了最終售價--小米17T和小米17T Pro分別售2999元人民幣起和3999元人民幣起，還可以疊加國內的數碼產品補貼。不少看完直播的網友都表示，這是小米史上節奏最快的旗艦手機發布會。



據悉，小米T系列此前主攻海外市場，歷經七代產品積累超1500萬用戶，此次17T系列首次回歸國內，定位「雙尺寸全能影像旗艦」。硬件配置層面，小米17T和17T Pro特意採用了一大一小兩種機身尺寸，適配不同用戶的握持習慣。標準版配備6.59英寸120Hz高刷屏，搭載天璣8500-Ultra旗艦芯片，支持67W有線快充。Pro版則用上了6.83英寸144Hz高刷大屏，搭載目前安卓性能頂尖的天璣9500芯片，支持100W有線快充加50W無線快充，兩款手機全系標配了7000mAh金沙江大電池。



值得注意的是，發布會上，小米機器人作為彩蛋環節簡短亮相，演示了操作手機拍照的場景。日前，雷軍曾在微博上透露小米機器人的最新動態，指小米機器人團隊在最近兩大國際賽事中拿下雙料冠軍，而且大幅領先第二名。他表示，小米機器人的努力方向，就是讓機器人真正走進物理世界，幹實際的活。

《經濟通通訊社8日專訊》