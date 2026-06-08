《神州金融》金監總局：嚴密防範外部衝擊風險，深入整治金融領域無序競爭

據國家金融監督管理總局官網消息，金融監管總局黨委6月5日召開擴大會議，研究部署近期重點工作。



會議強調，要切實增強防範化解金融風險的責任感緊迫感。穩妥推進地方中小金融機構風險化解，堅決守住不「爆雷」底線。進一步發揮「保交房」白名單制度作用，加快制定與房地產發展新模式相適應的融資制度。積極配合做好地方政府債務風險化解，支持融資平台退出轉型。充分發揮部際聯席會議綜合平台作用，以總體戰為抓手，持續提升防非打非綜合治理、系統治理效能。嚴密防範外部衝擊風險，持續完善應急預案。



會議要求，要著力推動行業高質量發展。大力推動各類機構錯位發展、優勢互補、各展所長。堅定推進中小金融機構減量提質，因地制宜優化機構布局。深入整治金融領域無序競爭，推動由追求速度和規模向以質量和效益為中心轉變，持續提升核心競爭力。推動多渠道補充資本，增強金融機構資本實力和可持續發展能力。引導做好金融「五篇大文章」，服務經濟社會高質量發展。

《經濟通通訊社8日專訊》