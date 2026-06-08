《Ａ股行情》亞洲股市重挫，滬指大幅低開2.2%，習近平今訪朝鮮

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美股上周五（5日）迎來「黑色星期五」，芯片股遭遇猛烈獲利回吐，美股各主要指數收跌，亞洲股市受到牽連，日韓股今早接力大跌，滬綜指亦低開2.21%，報3938.71點，失守4000點，深成指低開3.13%，創業板指低開3.48%，CPO、PCB概念領跌，農牧、旅遊板塊逆勢上行。



中共中央總書記、國家主席習近平今日起對朝鮮展開國事訪問，同日在朝鮮《勞動新聞》發表署名文章，稱應朝鮮勞動黨總書記金正恩邀請，時隔7年再次訪問朝鮮，期待與金正恩共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。他強調，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。



另外，中國證券業監管機構發出信號，基金行業需加快向為投資者創造更可持續的中長期收益的方向轉型。中證監主席吳清表示證監會正按照部署要求，研究制定貫徹落實國務院發布的私募投資基金發展指導意見的三年行動方案，並會同相關單位建立完善准入、持續監管、風險化解、服務發展等「1+N+X」制度體系。



當前公募基金改革迎來了「棋至中盤」的關鍵節點，行業聲譽有所回升，必須要持續鞏固拓展改革發展成果。要強化利益綁定，提升投資運作穩健性，增強逆周期思維，努力為投資者創造更可持續的中長期收益，堅決遏制賭押賽道、風格漂移、高位發行等頑疾，更不能回到「衝規模、賺快錢」的老路上去。



至於人民銀行今日進行2185億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有110億元逆回購到期，即今日淨投放2075億元。本周公開市場將有2262億元逆回購到期。

《經濟通通訊社8日專訊》