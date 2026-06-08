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AH股新聞

08/06/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.26%，失守四千關，科技股重挫

　　A股早盤震盪調整，滬綜指失守四千關，半日跌1.26%報3976.84點，深成指挫2.49%，創業板指大跌2.83%。滬深兩市半日成交17733億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1096億元或者6%。A股科技板塊跟隨環球市況重挫，南韓及台灣的科技股今日創下三個月來最大跌幅，因強勁的美國就業報告加劇了加息預期，給此前風頭正盛的人工智能行情踩下剎車。半導體指數半日跌近4%，AI手機PC、AI眼鏡的應用概念亦頹。

　　至於人形機器人概念則逆勢走強，埃斯頓(深:002747)漲停，綠的諧波(滬:688017)升12%，奧比中光(滬:688322)升11%。智能機器人製造商宇樹科技42億元科創板IPO上周獲得上市委審議會議通過。人工智能與半導體產業鏈知名分析師Serenity上周五發文稱，綠的諧波是其在布局人形機器人賽道時「最青睞的」中國上市標的。

　　另外，中共中央總書記、國家主席習近平目前已抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。此次陪同出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇及外交部部長王毅等。習近平今早在朝鮮《勞動新聞》發表題為《繼往開來、砥礪同行，續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的署名文章，強調中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅。
《經濟通通訊社8日專訊》

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