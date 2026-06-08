《Ａ股行情》滬指收跌1.7%創2個月低，失守4000點，有色、芯片股領跌

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環球股市崩跌，滬綜指亦難獨善其身，今日收挫1.7%報3959.34點，創2個月收盤新低，失守4000點大關。深成指也挫3.22%，創業板指軟3.69%。成交縮量，滬深兩市全日交易額2.79萬億元(人民幣．下同），較上個交易日減2764億元或9%。盤面上，有色金屬和芯片跌幅居前，分別跌5.5%及4.5%。



今天韓股挫8.3%，日股收低3.9%，台股也跌逾3%，投資者紛紛拋售最熱門的人工智能相關股票，擔心這輪牛市漲勢已經過猛、過快。分析人士認為，中國股市在全球科技拋售潮中顯得較為「抗跌」，原因是對人工智能交易的依賴程度較低，同時監管層就跨境證券整治作出的澄清可能也幫助緩和了一些潛在憂慮。



中證監最新回應《路透》有關跨境證券整治的問詢時表示，本次整治方案針對的是境外機構在境內發生的非法跨境經營活動，不涉及其在境外的展業行為；投資者的財產安全不受整治影響，已開立帳戶不會被強制註銷，帳戶內資產不會被強制清理。



至於石油、煤炭等能源板塊逆市收漲，中國海油(滬:600938)收高近4%，中國石油(滬:601857)升3.2%。以色列對黎巴嫩發動新一輪空襲，這削弱了對結束伊朗戰爭以及恢復霍爾木茲海峽原油運輸的希望。布蘭特原油期貨上漲4.42美元，漲幅4.47%，報每桶97.15美元；而美國原油期貨上漲4.07美元，漲4.5%至每桶94.61美元。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4713.64 -2.14 上證指數 3959.34 -1.70 12672.80 深證成指 14821.19 -3.22 15254.60 創業板指 3811.79 -3.69 科創50 1596.57 -4.30 B股指數 274.24 -0.10 1.25 深證B指 1121.68 -0.87 0.90

《經濟通通訊社8日專訊》