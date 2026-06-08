《香江策論－張憶東》萬億巨頭IPO的背後：見頂訊號？融資、回購及估值邏輯變化

隨著SpaceX將於6月12日上市，以及OpenAI、Anthropic等估值超萬億美元的「超級獨角獸」未來一年的上市預期，美股正迎來前所未有的巨頭融資窗口。背後預示著：融資環境或將惡化，回購意願和能力邊際減弱，中期科技股估值偏好將從AI基建轉向AI應用敘事。



一、巨頭融資：大盤見大頂的訊號？不是，但標誌著牛市進入高潮期，波動將加大



極端巨頭融資規模和IPO高峰往往源於市場情緒高度狂熱，未必意味著大盤見頂，但通常標誌行情進入高潮期，後續波動將加大。歷史規律看：巨型IPO落地前市場多處於強風險偏好環境；落地後行情波動加大；巨型IPO落地並非短期見頂訊號，但極端IPO高峰常出現在大盤見頂前一年左右，如1999年科網泡沫及2021年SPAC上市潮。



過去二十年具時代意義的超級巨頭上市時佔當時美股總市值比例均低於1%；而當前上市巨頭體量歷史性躍升：SpaceX約1.8萬億美元估值佔當前美股總市值2.2%以上。



二、巨頭融資的背後，融資、回購及估值重塑的三大變化趨勢



1．AI科技融資需求持續膨脹，股權及債券融資環境中期面臨惡化風險



龐大的算力和研發投入推動下，美國股權融資、再融資規模維持高位。除SpaceX、OpenAI、Anthropic外，未來更多AI獨角獸及產業鏈公司將進入公開市場尋求巨額融資，考驗市場承接能力，加大美股資金面壓力。在通脹黏性和較高無風險利率下，美國債券融資壓力也將提升。2026年至今美國投資級債券發行量突破1萬億美元，科技佔比升至16%。私募股權融資規模也在持續攀升。



2．美股科技巨頭的回購意願和回購能力中期或減弱，美股行情的傳統支撑力量難以為繼



全球五大科技巨頭CSP資本開支持續上升，美股七巨頭回購節奏已明顯放緩，削弱市場吸收新增股票的能力。



3．美股科技行情估值邏輯重塑：跟隨新IPO科技巨頭代表的產業方向，擁抱AI應用端的新趨勢



短期：資金面「虹吸效應」加劇「喜新厭舊」，追逐巨頭新股導致對現有七巨頭初始抽血與長尾拋壓。納斯達克新規縮短巨頭納入指數時間，迫使被動資金更早追逐新股。SpaceX IPO階段更多是情緒擾動，上市後股份陸續解禁，對七巨頭潜在累計抽血壓力約130億美元。一年後若納入標普500，測算預計對七巨頭有近500億美元資金分流壓力。當前指數集中度過載，AI十巨頭佔標普500權重已超40%，若三家萬億巨頭陸續上市，權重或超44%，可能觸發養老金等機構強制調倉，引發脈衝式拋壓。



中期：三大巨頭上市將開啟AI下半場，科技行情估值錨點將從AI基建供應鏈短缺敘事，轉向AI應用爆發的新商業模式。



風險提示：全球流動性環境變化、上市進度與募資規模不及預期



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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