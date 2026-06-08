【人行操作】人行2185億逆回購利率持平，淨投放2075億

人民銀行公布，今日進行2185億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有110億元逆回購到期，即今日淨投放2075億元。
本周公開市場將有2262億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期110億元、2億元、0億元、0億元、2150億元。此外，周一將有300億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？► 立即投票
08/06/2026 09:26
人民銀行公布，今日進行2185億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有110億元逆回購到期，即今日淨投放2075億元。
本周公開市場將有2262億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期110億元、2億元、0億元、0億元、2150億元。此外，周一將有300億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N