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AH股新聞

08/06/2026 10:46

【習金會】習近平啟程訪朝，彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平應金正恩邀請赴朝進行兩天國事訪問
▷ 彭麗媛、蔡奇、王毅陪同出訪
▷ 習近平在《勞動新聞》發文強調中朝傳統友誼

　　​​​​中共中央總書記、國家主席習近平今日上午乘專機離開北京，應朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩邀請，對朝鮮進行為期兩天的國事訪問。據《央視新聞》報道，陪同出訪的有：習近平總書記、國家主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

　　這是習近平時隔7年再次訪問朝鮮。朝鮮領導人金正恩去年曾訪問北京，並在大型閱兵式上與習近平及俄羅斯總統普京並肩而立。而就在幾周前，習近平剛在北京接連接待了美國總統特朗普以及俄羅斯總統普京，舉行了多場高規格峰會。

　　《彭博》引述分析人士指，俄羅斯今年在戰場上的進展放緩，其地位相對削弱，可能促使金正恩邀請習近平訪朝。從歷史經驗來看，朝鮮一貫通過在中俄之間維持平衡來獲取更大利益。報道並認為，習近平此行意在向國際社會以及金正恩表明，即便朝鮮與俄羅斯的防務合作為其帶來新的外交籌碼和回旋餘地，北京仍是平壤最重要的政治依靠和經濟生命線。

　　習近平啟程前夕，在朝鮮《勞動新聞》發表題為《繼往開來、砥礪同行，續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的署名文章。文章強調，無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅；堅信中朝關係這艘航船有最高領導人領航掌舵，必將乘風破浪、勇往直前。文章並指，當前中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命，中方願與朝方一起，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。
《經濟通通訊社8日專訊》

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