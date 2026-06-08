【習金會】習近平抵達平壤，對朝鮮展開兩天國事訪問

據《央視新聞》報道，當地時間6月8日中午，中共中央總書記、國家主席習近平抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。



《央視新聞》稍早報道，此次陪同出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇及外交部部長王毅等。



這是習近平時隔7年再次訪問朝鮮，亦是中朝領導人時隔約9個月再次會晤。金正恩去年9月曾訪華出席紀念中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，並同習近平舉行會談。



習近平今早在朝鮮《勞動新聞》發表題為《繼往開來、砥礪同行，續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的署名文章。文章強調，當前中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命，中方願與朝方一起，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。



中國外交部發言人毛寧上周五(5日)介紹此次訪問指，兩黨兩國最高領導人將就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，增進兩國人民福祉，為地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮作出更大的貢獻。

《經濟通通訊社8日專訊》