【數據前瞻】機構：AI浪潮支撐，料中國5月美元計出口增速加快至15%、進口略縮至25%

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海關總署將於明日公布5月貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，得益於人工智能浪潮支撐，電子鏈條維持高景氣，疊加低基數效應以及價格因素，中國5月以美元計價出口同比增速料從4月的14.1%加快至15%；進口亦保持強勁，同比料增長25%，增速較4月略微收窄0.3個百分點；當月貿易順差預計從848億美元擴大至921億美元。



高盛表示，儘管伊朗戰事導致能源市場出現擾動，但全球持續的AI資本支出熱潮將繼續支撐中國的進出口。



中金公司宏觀團隊張文朗等亦認為，出口韌性或延續。一方面，基數繼續下降或支撐出口同比增速；另一方面，雖然能源供給衝擊仍延續，但是AI相關行業維持高景氣度，整體需求維持一定韌性。



從外需跟蹤指標看，與中國出口走勢關聯度較高的摩根大通全球製造業PMI（採購經理人指數）5月持平於52.6，連續10個月高於榮枯線；全球貿易風向標--韓國5月出口同比增53.2%，創下40多年來最大增幅，得益於AI熱潮推動芯片銷售激增。



不過，國內前瞻信號有所轉弱。中國5月官方製造業PMI降至榮枯分界點50，新出口訂單指數重陷收縮區；調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的RatingDog中國5月製造業PMI回落至51.8，其中新出口訂單時隔四個月再度跌至收縮區域。



花旗在報告中稱，儘管PMI調查中新出口訂單有所走弱，但他們並不太過擔憂，因為科技與AI已成為中國貿易的主導力量。雖然石化產品及潛在較高運費構成一定壓力，但科技及半導體價格因素應能很好支撐整體出口增速。AI浪潮對進口的推動作用可能更為明顯，韓國對華出口在5月同比大增81%，可作為佐證。價格因素可能主導大宗商品進口表現：高油價可能抵消原油進口量下滑的影響，貴金屬和有色金屬進口也可能出現量價背離的情況。

《經濟通通訊社8日專訊》