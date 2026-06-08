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AH股新聞

08/06/2026 15:42

【習金會】「習金會」平壤錦繡山迎賓館登場

　　據《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席習近平當地時間今日下午，將在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

　　習近平乘坐的專機中午抵達平壤，金正恩和夫人李雪主到機場迎接，朝鮮少年兒童向習近平和夫人彭麗媛獻花。

　　金正恩在平壤金日成廣場為習近平舉行盛大歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲。金正恩和夫人李雪主在廣場迎接。兩黨兩國最高領導人隨後共同登上檢閱台，現場奏起中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。

　　報道指，習近平在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。之後習近平同金正恩一起觀看分列式。平壤各界群眾和少年兒童身著節日盛裝，手持旗幟、鮮花和氣球，高喊中朝友好口號，以熱烈的掌聲和歡呼聲歡迎到訪的中國貴賓。習近平和金正恩沿著紅毯前行，向歡迎群眾和少年兒童揮手致意。

　　歡迎儀式結束時，廣場上放飛懸掛中朝雙語歡迎標語的氣球。隨後，習近平和彭麗媛乘車前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和夫人李雪主親自送至迎賓館。從機場到金日成廣場和從金日成廣場到錦繡山迎賓館途中，朝鮮民眾自發在道路兩旁揮手歡迎習近平到訪。
《經濟通通訊社8日專訊》

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