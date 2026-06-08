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AH股新聞

08/06/2026 14:15

【ＦＯＣＵＳ】「六絕月」暗湧四伏，散戶「三誡」防身

　　【FOCUS】「北水」上月錄2023年6月以來首次淨流出；超購大熱翼菲科技(06871)、龍豐(02290)慘烈破發；多隻獲港股通加持的新標的上演「入通即崩」……盡顯港股「六絕月」暗湧四伏。面對SpaceX、長鑫等巨無霸IPO，以及解禁潮大浪將至，散戶如何避免淪為「韭菜」？

*超購難避破發，「入通」亦非靈藥*

　　美股有AI，A股有「光」，投資者喜新厭舊之下，過往逢低必有買盤的ATM亦難獲青睞，阿里(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)5月分別獲北水大手淨賣出122億、123億、43億港元。欲擁抱「硬科技」概念？上月招股的機器人概念股翼菲科技(06871)，榮膺港股史上最強「超購王（逾1.48萬倍）」，惟周一（8日）刷新低，較招股價潛水四成。

　　同樣奇葩的，是5月獲納入港股通的經緯天地(02477)，以及3月獲納入港股通的滴普科技(01384)。前者「入通」後一度單日拉升24%，接著單日閃崩83%；後者「入通」後短短兩周內自高位大瀉逾七成，接著再連續兩日急彈逾130%。至於今日「入通」的鳴鳴很忙(01768)、精鋒醫療(02675)，則雙雙錄52周低位。

*中新股淪坐艇，「入通」價崩有因*

　　有何啟示？首要誡條當屬「勿盲信超購王」。無論是「超購王」翼菲科技首日掛牌高收逾七成，還是龍豐暗盤一度飆升七成，終難逃破發命運，顯示從超購倍數判斷贏面大小的散戶邏輯早已過時。在流動性整體吃緊的大環境下，博「中獎」隨時變「坐艇」。

　　誡條之二「入通不等同優質」，鑒於目前機制主要著重市值（不低於50億元）、換手率（不低於0.05%）導向，不考慮盈利、現金流等財務指標，屬於典型的「後視鏡模式」，殊不知投機資金往往借「入通」預期進行提前布局、精準出貨，除了經緯天地，英矽智能(03696)、輕鬆健康(02661)、迅策(03317)等莫不如是。

*流動性吃緊，密集解禁恐推波助瀾*

　　誡條之三「防高追天價股」，繼早前老舖黃金(06181)跌破神壇後（股價由1083元腰斬逾半），「大模型雙雄」之一的MiniMax(00100)過去一個月亦急跌逾三成，自1330元高位腰斬逾半，另一隻智譜(02513)雖續企於千元以上，但亦較1993元高位回吐逾三成。值得留意的是，MiniMax、智譜下月將雙雙迎來解禁潮，屆時稀缺溢價恐因流通股倍增而劇烈反轉。

　　簡而言之，當擬集資295億人幣的長鑫蓄勢待發，疊加SpaceX世紀IPO，市場即將迎來分水嶺時刻之際，少做少錯，或是最清醒的修行。

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