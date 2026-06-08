龍源電力(00916)5月發電量按年增1.24%，首5個月發電量跌1.3%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，5月按合併報表口徑發電量約676.2萬兆瓦時，按年增長1.24%，其中風電發電量下降2.18%，太陽能發電量增長17.94%。
該集團指，今年首5個月累計發電量約3343.4萬兆瓦時，按年下降1.29%，其中風電下降6.22%，太陽能發電增長29.13%。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/06/2026 08:32
龍源電力(00916)(深:001289)公布，5月按合併報表口徑發電量約676.2萬兆瓦時，按年增長1.24%，其中風電發電量下降2.18%，太陽能發電量增長17.94%。
該集團指，今年首5個月累計發電量約3343.4萬兆瓦時，按年下降1.29%，其中風電下降6.22%，太陽能發電增長29.13%。
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