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AH股新聞

08/06/2026 08:05

埃斯頓(02715)增「AI+機械人」研發投入，今年推新一代iET智能工業機械人

　　埃斯頓(02715)(深:002747)公布，在5月7日至上周五(5日）進行投資者關係活動，披露加大在「AI+機械人」領域的研發投入，今年推出全新一代iET系列智能化工業機械人產品，構建從具身智能基礎技術與AI核心組件，到新一代E-Noesis AI工業雲平台、新一代iER.Sim高仿真軟件、新一代iER.OS+RoboBase平台，將AI技術融入，提升機械人操作智能化水平。

　　該集團指，原材料及存儲晶片等關鍵元器件價格上漲，已調整部分產品價格以傳導原材料成本上漲影響。另外，該集團指，近年來，核心零部件業務受行業波動、市場競爭等因素影響出現一定程度下滑。未來將聚焦大客戶戰略，提升大客戶銷售佔比，協同渠道合作，挖掘新市場機會：通過向解決方案轉型不斷拓展應用層面；加快海外業務布局等。

　　該集團指，汽車及汽車零部件業務方面，已經在大客戶內部建立應用標桿案例，今年繼續加強研發中大負載機械人在汽車主機廠解決方案。從去年下半年開始，該集團與車企合作的焊裝線中，推動批量複製。海外市場方面，該集團從去年陸續進入歐洲汽車零部件廠商供應商名錄，預計今年機械人產品在歐洲汽車零部件市場滲透率提升。
《經濟通通訊社8日專訊》

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